Sicurezza sulla Sp8, il Comune di Finale: "Problema annoso, nessun riscontro dalla Provincia"

Una situazione che ha creato disagio sull'Aurelia all'altezza del Malpasso, dove la strada dovrebbe aprire a brevissimo, e in diverse altre situazioni meno o più impattanti come quella sulla Sp8 tra Finale e Vezzi Portio, dove ieri (10 marzo, ndr) uno smottamento con massi anche di considerevoli dimensioni sulla carreggiata ha portato alla chiusura del tratto con le transenne.

Ma è solo l'ultimo degli episodi di questo genere che, nel corso degli anni, hanno portato la provinciale ad essere considerata tanto a rischio da prevedere, in caso di allerta arancione come ieri, la chiusura per la durata dello stato di emergenza e per le 48 ore successive alla sua cessazione. Una misura la cui verifica è stata delegata alla presenza di un solo impianto semaforico da anni ormai, senza interventi strutturali per risolvere questa "situazione di estremo disagio che si viene a verificare ogniqualvolta si presentino eventi meteorologici avversi".