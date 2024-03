Albenga, Distilo: "I cittadini sono stufi delle prese in giro di Tomatis and company"

Ormai in città non viene apprezzato nessun tipo di intervento", tuona Diego Distilo, leader del gruppo "Nuova Aria per Albenga" e presidente del Consiglio comunale, criticando l'operato dell'amministrazione Tomatis.

"Mi è capitato di leggere la pagina Facebook del comune di Albenga e invece di leggere elogi da parte dei cittadini per il rifacimento dell’asfalto di una parte di viale Pontelungo, vi è un'accanimento contro l’amministrazione comunale; di fatto, viene commentato che la riasfaltatura di questi giorni è eseguita per il passaggio della Milano - Sanremo".

"Meno male che a dirlo sono un gran numero di cittadini, perché se l’avesse detto l’opposizione sarebbero state solo polemiche. Ormai questa amministrazione potrebbe rifare tutta la città con strade d’oro e decorarla di gioielli, ma non verrebbe più apprezzamenti da nessuno. Credo che i cittadini si sentano presi in giro, poiché si sta usando un metodo da prima repubblica, ovvero fare tutto negli ultimi sei mesi di amministrazione".

"Cara amministrazione, la gente non è stupida e così state solo peggiorando le cose. Sarebbe stato più corretto ammettere di non essere stati in grado di fare nulla per 4 anni e mezzo; probabilmente sareste stati più apprezzati. Invece, continuate a prendere in giro la gente, voi che consigliate ai giovani di non abbassare la testa neanche davanti alle forze dell’ordine", conclude Distilo.