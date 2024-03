Albenga, la maggioranza a Distilo: "Non serve giustificarci dei lavori che questa Amministrazione ha finanziato"

"Posto che la Giunta e la maggioranza non intendono più perdere tempo a rispondere a questi attacchi gratuiti e che non interessano ai cittadini, per quanto ad oggi e pro futuro ci chiediamo: ma è lo stesso Distilo che per 4 anni ha fatto parte della maggioranza e ne ha condiviso le scelte? Ma è lo stesso Distilo che ha patteggiato 14 mesi di reclusione con condizionale per la vicenda dei presunti favori promessi in cambio di voti a diversi elettori, durante la campagna delle regionali 2020? A fronte di questo, come si può ogni giorno attaccare l’Amministrazione su serietà e rispetto delle istituzioni? A che titolo parla Diego Distilo, come presidente del Consiglio mai dimissionario o come semplice candidato consigliere comunale delle liste che appoggiano il duo Podio-Vaccarezza? Il resto è sotto gli occhi di tutti e non crediamo ci sia bisogno di giustificarci dei lavori che questa Amministrazione ha finanziato per Albenga".

Commenta così la maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Tomatis le dichiarazioni del consigliere Distilo per criticare l'operato dell'Amministrazione in questi ultimi mesi.