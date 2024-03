Albenga, Podio: “Sanità va garantita in modo universale, fondamentale riaprire i reparti essenziali del nostro ospedale”

"L'iniziativa promossa oggi da Asl2 in piazza San Michele con il fondamentale contributo della Croce Rossa è di grande valore per tutti i cittadini, e dimostra ancora una volta l'importanza di un presidio costante e affidabile per tutelare la sanità ligure. L’ospedale di Albenga è una struttura nuova e all’avanguardia ed è essenziale garantirne la piena funzionalità. Quello che conta per tutti i cittadini, a prescindere dall’orientamento politico, è che la sanità venga garantita in modo universale, a prescindere dalla disponibilità economica di ciascuna persona”.

Lo afferma il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio a margine dell’iniziativa promossa da Asl2 in piazza San Michele in occasione della “Giornata mondiale del Rene”.

“Da questo punto di vista, ciò che conta non è tanto chi si impegna in questa direzione, ma piuttosto il risultato finale – prosegue Podio -. Il punto di primo intervento del nostro ospedale deve essere accessibile 24 ore su 24. Sappiamo che la Regione sta lavorando per raggiungere questo obiettivo e, se il governatore Giovanni Toti e l’assessore alla sanità Angelo Gratarola intendono riaprire tutti i reparti essenziali dell’ospedale di Albenga, di certo potranno contare sul nostro sostegno”.

“Quel che è certo – conclude il candidato sindaco -, è che le polemiche strumentali non portano alla riapertura dei reparti, né convincono i medici a lavorare nei pronto soccorso, né favoriscono la formazione di personale preparato da inserire nelle nostre strutture”.