Festa del 18 marzo, salta il mercato del lunedì a Savona e protestano gli ambulanti. Fiva: "Chiesto al Comune di recuperarlo"

Lunedì 18 marzo a Savona è festa patronale e il regolamento comunale prevede che, nei giorni festivi, il mercato si fermi, con possibilità di organizzare un’edizione straordinaria dopo averne fatto richiesta.

Il mercato, però, si è sempre tenuto anche quando cadeva il 18 marzo, ad eccezione del 2019. Allora la carenza di personale della polizia municipale ne rendeva estremamente complessa l'organizzazione ed era stato recuperato in un'altra giornata. Anche quest'anno il mercato, che è in parte in via Paleocapa dove passerà la processione in partenza da piazza del Duomo alle 7, non ci sarà. Una decisione del Comune che ha suscitato la protesta di molti ambulanti.

"Il 18 il comune non ci fa svolgere il regolare mercato – dice un ambulante - perché è festa patronale. Il problema sarebbe che alle 7 del mattino passa la processione che va dal Santuario. Considerando che il mercato di Savona per noi ambulanti è molto importante, perché, visto i tempi, ci permette di lavorare bene anche economicamente, il Comune potrebbe farci iniziare più tardi ed evitare di perdere una giornata di lavoro".