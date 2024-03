Meteo, weekend primaverile con temperature fino a 20 gradi

La pressione livellata sul Mediterraneo consente solo il passaggio di deboli perturbazioni con precipitazioni altrettanto deboli e irregolari. Le temperature continueranno ad essere in linea con il periodo anche per buona parte della settimana prossima.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 15 a domenica 17 marzo

Cielo in generale variabile, con nuvolosità per lo più alta e velature di passaggio. Domani ampi spazi di sereno mentre domenica nuvolosità più consistente ed estesa. Per quanto riguarda le precipitazioni oggi deboli piogge intermittenti saranno presenti su Liguria orientale. Piogge più intense con quota neve oltre i 1600/1700 m saranno presenti tra la serata e la notte di domani sui confini alpini valdostani, torinesi e verbani. Queste ultime si ripresenteranno anche nella giornata di domenica.

Temperature stazionarie o con lievi oscillazioni. Massime comprese tra 17 e 20°C, possibile qualche grado in meno sulle coste, minime tra 6 e 8 °C in pianura, tra 10 e 12°C sulle coste.

Venti assenti o deboli variabili in pianura e sulle coste, raffiche di Foehn sulle Alpi nordoccidentali, valle d'Aosta e verbano tra la serata odierna e la mattina di domani.

Lunedì 18 marzo

Le correnti in quota si disporranno generalmente da nordovest, permettendo il passaggio di un'altra debole perturbazione con precipitazioni però un po' più diffuse sui settori alpini nordoccidentali.

Temperature stazionarie e venti generalmente assenti o deboli variabili, qualche raffica di Foehn sempre sulle zone alpine nordoccidentali.

Tendenza successiva.

Le dinamiche atmosferiche saranno all'incirca le stesse, con variabilità dei fenomeni ma senza precipitazioni di rilievo e temperature stazionarie o con lievi oscillazioni ma sempre in linea con il periodo.

