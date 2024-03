Settimana mondiale del glaucoma: impegnato anche il Lions CLub Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio

In occasione della settimana mondiale del Glaucoma, dal 10 al16 marzo il

Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio si è impegnato a effettuare alcuni service sanitari affiancando al controllo della pressione oculare anche il controllo della glicemia con stick e pressione arteriosa.

Oggi, venerdì 15, alcuni medici e soci si alterneranno nei controlli sotto la guida esperta del presidente dottor Enrico Tassinari e della dottoressa Nadia Grillo (oculista e officer distrettuale per le problematiche della vista), presso la sede dell'Unione Ciechi in via Ratti 1 Savona.

Sabato mattina si trasferiranno a Spotorno in via Europa 3, presso l’ambulatorio medici di famiglia e, sabato pomeriggio a Noli, in Via. Musso 7, nell’ambulatorio comunale. In questa giornata sarà presente anche un audiometrista per il controllo dell'udito.

Il glaucoma è una malattia cronica molto subdola tanto da essere definito il “ladro silenzioso della vista”, perché solo nelle fasi avanzate può dare dei sintomi e, se non curato adeguatamente, può portare a cecità. Il glaucoma, infatti, è la seconda causa di cecità al mondo. Secondo il "World Report on Vision" 2019 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono circa 64 milioni le persone nel mondo affette da glaucoma. Tra queste, 7 milioni hanno manifestato perdita della vista o cecità. In Italia si stima che circa un milione di persone siano affette da questa malattia, ma che metà di esse non lo sappia”.

E ancora, “Il glaucoma è una malattia cronica degenerativa che interessa quasi sempre entrambi gli occhi e colpisce il nervo ottico. Solo in alcuni casi può manifestarsi in forma acuta, con violento dolore all’occhio, nausea, forte irritazione e con pressione oculare molto elevata - afferma Nadia Grillo, specialista oculista Asl2 e referente per la Liguria di Anpig -. Quasi sempre il glaucoma è dovuto a un aumento della pressione interna dell’occhio che causa, nel tempo, danni permanenti alla vista accompagnati da riduzione del campo visivo (si restringe lo spazio che l’occhio riesce a percepire senza muovere la testa) e alterazione della “testa” del nervo ottico visibile all’esame del fondo oculare“.

Certamente uno screening non sostituisce la visita oculistica che, per accertare la patologia glaucomatosa, necessita di tempo adeguato, nonché altri parametri ed esami strumentali.

“La campagna di prevenzione è utile e fondamentale - concludono dal Lions - in quanto favorisce la sensibilizzazione della popolazione (soprattutto della fascia più anziana, dai 65 anni in su), ma mette in luce anche eventuali fattori di rischio come l’ipertono oculare, la familiarità, la miopia, il diabete.