Albenga, il piccolo cane Bu ha leccato una processionaria: perderà mezza lingua

Bu, un giovanissimo Jack Russel di Campochiesa d’Albenga, ha leccato una processionaria e perderà mezza lingua. La sua “mamma” umana ha informato gli abitanti della frazione ingauna per esortarli a fare attenzione.

Il fatto è accaduto nella zona delle villette a schiera. Bu avrebbe leccato la processionaria nel suo giardino, che confina con il parcheggio pubblico adiacente a un piccolo parco dove abitualmente giocano i bimbi della zona. “Non si sa che qualcuno le ha messe dentro al giardino (abbiamo trovato la rete sganciata con un buco non indifferente) o se semplicemente sono arrivate da sole scavalcando il muretto. Lunedì mattina chiameremo il Comune per far controllare i pini”.

“Il cane ha iniziato a star molto male giovedì scorso – racconta la signora -. Era praticamente moribondo sino a ieri. Venerdì abbiamo notato la lingua spaccata e in necrosi. Oggi lo abbiamo riportato dal veterinario che ci ha detto che è sicuramente stata una processionaria”.

Bu al momento non verrà operato, in quanto si tratterebbe di un intervento molto doloroso che comporta la perdita di molto sangue. Sarà quindi necessario attendere qualche giorno, per vedere se la necrosi si arresta e, a quel punto, la parte della lingua interessata si staccherebbe da sola. Se malauguratamente la necrosi proseguirà invece, non resterà che l’intervento chirurgico per farlo guarire.

È necessario fare molta attenzione, perché con l’aumento delle temperature, le processionarie iniziano a scendere dagli alberi dove avevano costruito nidi bianchi e vaporosi che contenevano, durante i mesi freddi, le larve del ‘bruco killer’. Diventa così molto frequente avvistare lunghe file di insetti lungo la strada, ‘cortei’ pericolosi, visto l’alto potere urticante delle larve. Il contatto con i peli che le ricoprono provoca una reazione molto dolorosa, portando nei casi più estremi alla necrosi dei tessuti con cui vengono in contatto. Per i cani il rischio è molto alto, con conseguenze pericolose per le mucose.

I consigli preventivi che più volte Accademia Kronos ha rilasciato sono quelli di osservare attentamente gli alberi sotto cui si passa, non solo per i cani, ma anche per i bambini, la cui pelle delicata potrebbe subire gravi conseguenze dal contatto con le processionarie, di tenere i cani al guinzaglio e di segnalare a comuni e Asl la presenza di nidi.