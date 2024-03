Savona, frana di via Molinero: riapertura del transito ai soli mezzi di soccorso e pedoni

Via Molinero sarà accessibile al transito ma solo per i mezzi di soccorso, in interventi di emergenza e a passo d'uomo e per i pedoni. Il provvedimento è stato preso dal Comune e dovuto alla necessità di non isolare completamente le persone che risiedono nella parte isolata dalla frana.

Nei giorni scorsi la parte di strada coinvolta dallo smottamento, nel tratto immediatamente a monte del ponte su rio Molinero che si trova all'intersezione con la via Bricco, è stata liberata dai detriti.

"Viene consentito, con le dovute precauzioni – spiega l'ordinanza dirigenziale della Polizia municipale - il transito per i soli mezzi di soccorso in servizio di emergenza al tratto di via Molinero interessato dal movimento franoso".

Resta quindi il divieto alla circolazione di qualsiasi mezzo ad eccezione di quelli di soccorso in servizio di emergenza, con transito a passo d'uomo e ai pedoni.