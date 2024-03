Albenga, confermato il Campo solare per i bimbi e due rientri pomeridiani in più nelle scuole di Bastia e Campochiesa

Grazie ad una gestione oculata delle risorse anche quest’anno ad Albenga ci sarà il Campo Solare e, con la collaborazione di privati cittadini e aziende del territorio saranno attivati due rientri pomeridiani in più nelle scuole di Bastia e Campochiesa.

In particolare, saranno attivati a partire dal prossimo anno scolastico i Patti Educativi di Comunità per i progetti di post scuola per le scuole primarie di Bastia e Campochiesa. Questa misura, resa possibile grazie a contributi di aziende e privati delle frazioni, permetterà di organizzare in ogni plesso due pomeriggi in più di rientro extracurriculari. Il 26 aprile si attiverà la gara per la gestione del servizio.

Sarà possibile, inoltre, realizzare anche quest’anno il Campo Solare finanziato attraverso 180 mila euro. L’amministrazione, infatti, ha ritenuto fondamentale garantire questo importante servizio alle famiglie che, soprattutto nel periodo estivo, hanno esigenze lavorative.

“Queste due misure vanno a supportare le famiglie, sia durante l’anno che nel periodo estivo, offrendo ai bambini spazi di relazione e socializzazione protetti in cui si lavorerà sull’apprendimento della storia del territorio, dal mare alle peculiarità storiche e agricole della piana – afferma l’assessore alle Politiche sociali Marta Gaia -. Apprendo con dispiacere che l’opposizione si è astenuta nel votare una presa d’atto volta a finanziare servizi fondamentali per i cittadini, soprattutto per coloro delle fasce più deboli. In alcuni momenti, l’appartenenza politica e la campagna elettorale dovrebbero essere messe da parte per il bene della nostra città”.