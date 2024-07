Viaggio della speranza negli Usa per Marybel, la comunità di Testico si attiva per la raccolta fondi

Aveva già superato il grave incidente che l'aveva colpita, dovuto ad un investimento. Poi la notizia del tumore, sette anni fa, con una recidiva. La sua speranza è un viaggio ed una clinica negli usa per i quali il fidanzato Daniele ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme.

"Purtroppo la salute di Mary è in una situazione precaria – ha scritto Daniele - ed abbiamo bisogno del vostro aiuto. Abbiamo creato una pagina su go fund me per poter raccogliere aiuti economici per poterla portare ad un clinica privata negli Stati Uniti, questa clinica utilizza terapie nuove ed all’avanguardia e siamo fiduciosi che otterremo dei risultati importanti. Il costo per il ciclo completo di terapia è importante e quindi stiamo contando sui nostri amici e persone care per poterci aiutare a raccogliere i fondi necessari. Se 8.000 persone dovessero donare solo 10€ possiamo rendere questo sogno una realtà".

All'appello di Daniele ha subito aderito la comunità di Testico e l'amministrazione comunale che si è attivata appena ha saputo della richiesta di aiuto, resa pubblica dal fidanzato Daniele, "per raccogliere la somma necessaria per viaggio e terapie presso clinica americana dove potranno essere effettuate cure che in Italia non sono ancora possibili" e organizzando un'iniziativa per raccogliere fondi.

Per chi volesse fare una donazione può chiedere info al compagno di Marybel Danile (email: d.ghelfi@yahoo.com) tramite PayPal: miss_strutt@yahoo.co.uk o sulla piattaforma Gofundme (inserendo il l titolo Help Marybel Beat Breast Cancer!)