Un viaggio sensoriale tra i sapori dei fiori di Albenga a Bolzano con Silvia Parodi

Si chiama “Cucina con i fiori” l’evento che si svolgerà a Bolzano il weekend del 27 e 28 aprile 2024 promosso dallo Chef Filippo Sinisgalli insieme a Claudio Porchia, giornalista enogastronomico, ideatore e curatore del Festival della Cucina con i Fiori, la cui quinta edizione si terrà ad Alassio dal 12 al 15 aprile p.v.

Due giorni di “flower experience” con workshop, degustazioni e incontri per scoprire bellezza e virtù dei fiori eduli.

I famosi ed apprezzati fiori eduli dell’azienda Raverabio di Albenga saranno grandi protagonisti dell’evento con l’esperta Silvia Parodi in veste di ambasciatrice d'eccezione. Con la sua passione per i fiori e la cucina guiderà come sempre con simpatia il pubblico in un viaggio alla scoperta di sapori unici e autentici.

Nella due giorni di Bolzano, ospiti del Ristorante Zur Kaiserkron situato nella elegante Piazza della Mostra, si alterneranno a partire da sabato mattina esperti di mise en place floreale, come l’esperta dai Galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca, produttori di fiori eduli, come l’azienda Raverabio d’Albenga, scrittori di successo come Roberta Schira per esplorare l’inedito legame tra cucina e fiori, non solo come decorazione estetica, ma proprio come ingrediente gustoso e ricco di proprietà.

Sabato sera sotto le volte dello storico ristorante andrà in scena la Flower Dinner Experience, un menù studiato dallo Chef Filippo Sinisgalli per esaltare lato estetico e gustoso di fiori e germogli, dall’antipasto al dessert e scoprire come la cucina gourmet possa essere sostenibile, votata alle coltivazioni bio e a “km vero”, attenta a non sprecare nemmeno un fiore. La cena sarà accompagnata da un originale storytelling curato da Claudio Porchia. Per info: www.ristorantezurkaiserkron.it.