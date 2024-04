Loano, con il negozio allagato mettono la roba a stendere sul suolo pubblico: sanzionati, ma il sindaco bacchetta la Polizia Locale

Il maltempo dei giorni scorsi ha creato più di un disagio in diverse località della provincia.

Tra queste anche Loano dove a riportare la peggio è stato il magazzino di OVS, situato lungo la via Aurelia, allagatosi in seguito alle piogge torrenziali nella notte tra Pasqua e Pasquetta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il Gruppo volontari Protezione Civile Toirano-Loano che hanno supportato i titolari del locale nelle operazione di ripristino dei danni.

"Ringrazio tutte le persone che ci hanno dato una mano in questa giornata disastrosa, ma con il sorriso e un supporto arrivato anche da chi non ci conosceva siamo riusciti a tirarci su - si legge sulla pagina Facebook del negozio - Ci sarà ancora tanto lavoro da fare e come sempre ci rimboccheremo le maniche e andremo avanti".

Sempre via social, c'è spazio anche per uno sfogo da parte dei titolari: "Faccio un piccolo appunto dove voglio ringraziare chi con una giornata cosi è riuscito a chiamare i vigili perchè stavamo invadendo a parer loro la strada è farci una multa - si legge ancora su Facebook - Quindi oltre il danno la beffa. Vedendo arrivare la pattuglia abbiamo pensato che venissero a darci una mano per controllare almeno il perimetro invece cosi non è stato. Siamo tutti umani, poteva essere dato un avvertimento e ci saremmo ridimensionati ma volevamo salvare tutta la merce che ci si sta rovinando. Comunque grazie ancora a tutti".

Un comportamento eccessivamente fiscale da parte della Polizia Locale che non è andato giù al sindaco loanese Luca Lettieri: "Esprimo solidarietà al negozio OVS di Loano per i danni subiti in seguito all’allagamento del magazzino durante le piogge torrenziali tra Pasqua e Pasquetta - ha dichiarato il primo cittadino - Nel contempo ringrazio il Gruppo volontari Protezione Civile Toirano-Loano per l’efficacia del pronto intervento. Non posso però non esprimere il mio rammarico per la solerzia della polizia locale nel sanzionarne i titolari che hanno esposto gli stendini al sole per far asciugare la merce".

"L’infrazione del regolamento di occupazione di suolo pubblico è ben motivata da quanto dichiarato dal 'trasgressore' costretto dagli eventi avversi a posizionare gli espositori sul marciapiede" ha concluso il sindaco Lettieri.

Un commento sulla vicenda arriva anche dalla capogruppo di minoranza Luana Isella che, rivolgendosi al sindaco Lettieri, sottolinea: "Il rammarico è generalizzato. Mi auguro che esista un modo per annullare la sanzione in essere. Perché forse la solerzia vorremmo vederla in ben altre situazioni, che voi sapete benissimo".