Meteo, settimana primaverile

Dopo un mese di marzo che secondo l'Arpa ha chiuso al primo posto come accumuli di precipitazione per l'intero Piemonte negli ultimi 66 anni, in questa settimana il rinforzo dell'alta pressione ci farà provare la prima settimana primaverile piena, specialmente nel fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi martedì 2 a domenica 7 aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature, tranne domani quando una preturbazione piuttosto blanda porterà copertura più estesa con piogge su Liguria centro-orientale e sui confini alpini nordoccidentali e Valle d'Aosta, con quota neve oltre i 1400/1500m in aumento. Comunque qualche isolato piovasco sarà possibile qua e là anche negli altri giorni.

Temperature in graduale aumento nel corso della settimana, ad eccezione di domani in cui la copertura nuvolosa potrebbe contenerle. Valori gradevoli che per le massime si aggireranno tra i 15 e i 22°C (le coste rimarranno leggermente più fresche). Minime generalmente tra i 7 e i 12°C.

Venti generalmente deboli a regime di brezza. Domani però raffiche meridionali più forti saranno presenti su Appennino ligure, e raffiche di Foehn ancora su Alpi occidentali saranno presenti un po' tutti i giorni.

Tendenza successiva.

Situazione che pare incentrata su una stabilità più lunga e temperature ancora in aumento.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/654-Stagionali_Aprile_2024.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.