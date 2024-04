Riqualificazione de La Rocca, un gruppo di savonesi si rimbocca le maniche per far nascere il parco Bonello (FOTO)

Era stato approvato in giunta lo scorso febbeaio il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione degli spazi esterni della scuola primaria.

Il progetto è composto di due lotti che portano a un ripensamento complessivo del cortile che da spazio asfaltato, non ombreggiato e con pochi giochi diventerà un giardino didattico in cui sarà possibile giocare e studiare. Si tratta di un intervento complessivo da 843mila euro.

Il progetto prevede la rimozione totale dell'asfalto e introduce quasi 2.000 metri di pavimentazioni drenanti; 700 mq in più di verde; 20 nuovi alberi e più di 100 metri quadri di pareti ricoperte di rampicanti attrezzate in alcuni punti come dispositivo per la seduta e il gioco.