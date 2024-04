Savona, incontro tra Prefetto e gestori dei locali della Darsena: focus sullo svolgimento della vita notturna

Nella mattinata odierna il Prefetto di Savona, Carlo De Rogatis, ha ricevuto in Prefettura una rappresentanza dei gestori degli esercizi commerciali che svolgono attività ricettiva, di ristorazione ed intrattenimento nella zona della Darsena, alla presenza dell’Assessore alla Città vivibile del Comune di Savona, Barbara Pasquali e del Comandante della Polizia locale, Igor Aloi, con l’intento di avviare un diretto confronto sulla situazione della sicurezza in quell’area.

"Nel corso del colloquio si è avuto modo di affrontare vari argomenti connessi allo svolgimento della vita notturna in Darsena, con particolare riferimento a talune criticità imputabili a comportamenti talvolta posti in essere da giovani quali manifestazione di un sempre più diffuso disagio sociale" si legge nella nota stampa diffusa dopo l'incontro.

"L’incontro ha costituito l’occasione per registrare, oltre all’apprezzamento per l’operato fin qui svolto dalle Forze di polizia, la disponibilità di tutti i partecipanti al tavolo a lavorare sinergicamente per consolidare l’avviato percorso di collaborazione in vista della prossima stagione estiva, anche attraverso la valutazione di iniziative quali l’implementazione dell’illuminazione pubblica e dei sistemi di videosorveglianza della zona" concludono dalla Prefettura.