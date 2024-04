Ricoverato d'urgenza al San Paolo, non si trova più il marsupio con documenti e ingente somma di denaro

L'uomo, cosciente, viene portato subito in sala operatoria. " Una volta li la dottoressa mi chiede miei documenti – dichiara l'uomo - li tolgo da un piccolo marsupio, un aiutante del medico mi toglie scarpe, calze e i vestiti, alcuni dei quali sono stati strappati per l'urgenza e vengo sottoposto ad un intervento. Una volta finita l'operazione mi portano in un'altra stanza. Dopo un po' una signora mi porta miei vestiti e mi li fa vedere. Vedo che manca il piccolo marsupio, nel quale avevo la mia patente di guida professionale c+CQC, la mia carta di credito, e 1200 euro, ma nessuno ha saputo dirmi dove fosse il mio marsupio coi soldi e miei documenti ".

"Asl2 esprime innanzitutto soddisfazione per le condizioni cliniche del paziente che ha superato una grave crisi cardiaca grazie all'intervento competente e tempestivo degli operatori - scrive in una nota l'azienda sanitaria - Questo non modifica la gravità dell’evento segnalato, su cui sono state immediatamente avviate le verifiche del caso da parte della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero. l'Azienda tiene a precisare che esiste una precisa procedura di presa in carico degli effetti personali dei pazienti che si attiva non appena le condizione emergenziali/salvavita lo consentono. Asl2 esprime rammarico per quanto successo al paziente e si mette a completa disposizione delle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso, fiduciosa che si riuscirà a chiarire l’accaduto".