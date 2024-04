Oggi l’ultimo saluto a Fausto e Laura Carrara, indimenticabili ristoratori di Albenga

Anche Roberto Pirino, in rappresentanza dell’Accademia Italiana della Cucina– Delegazione di Albenga e del Ponente ligure, esprime il cordoglio con parole di grande stima e affetto: “Ci stringiamo alla famiglia di Fausto e Laura Carrara, indimenticabili titolari dello storico ristorante albergo Italia. Fausto Carrara è stato un direttore di sala di impareggiabile eleganza e maestria. Delegato Ais, sommelier professionista e gran signore della cucina italiana, diplomato presso l’Istituto Alberghiero di Stresa, uno dei migliori in Italia. Sua sorella Laura gli è stata accanto per tanti anni con grande eleganza e capacità di condurre la sala del loro ristorante. Rimarranno per sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori”.