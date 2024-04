Stop alla plastica, il sindaco di Urbe firma l'ordinanza: obbligo di utilizzare materiale biodegradabile e compostabile

Un obbligo per tutti i cittadini, turisti, visitatori del comune di Ube di dotarsi ed utilizzare esclusivamente posate, piatti, bicchieri, cannucce, bastoncini di palloncini, palette di gelati, caffè, frullati, granite e sacchetti (shoppers) riutilizzabili o, se monouso, in materiale biodegradabile e compostabile.

Queste le disposizioni del sindaco di Urbe Fabrizio Antoci che ha firmato un'ordinanza per disciplinare così l'utilizzo della plastica sul territorio comunale.

"Il Comune di Urbe ha intenzione di intraprendere iniziative di contrasto alla diffusione della plastica "usa e getta", in particolare delle bottiglie in plastica dell'acqua minerale, quali la consegna agli studenti della scuola di Urbe di borracce per il consumo di acqua e l'installazione di distributori di acqua pubblica - viene spiegato nell'ordinanza - L'Amministrazione del Comune di Urbe si prefigge le seguenti finalita: salvaguardare l'ecosistema; ridurre la produzione dei rifiuti; incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio; rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di conferimento meno costose (compostaggio); diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili (bioplastiche); utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti; orientare e sensibilizzare le giovani generazioni e la comunità tutta verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale".

Le associazioni, gli enti, gli esercenti e i privati organizzatori, in occasione di eventi, di feste pubbliche, di manifestazioni temporanee, di sagre, di spettacoli, di cene conviviali, sul territorio comunale, potranno distribuire al pubblico, visitatori, turisti, soci, esclusivamente bicchieri riutilizzabili, in plastica dura o vetro.