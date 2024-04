Quiliano, Villa Maria ritorna a splendere: riapre i battenti l'ex sede del Comune (FOTO)

Ritorna a splendere Villa Maria, ex Villa Pertusio e ex storica sede del comune di Quiliano fino al 2003.

Appena si era insediata, l’amministrazione comunale ha provveduto ad integrare la domanda di finanziamento con il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato regionale per la Liguria (7 agosto 2019) di apposizione sull’immobile del vincolo di interesse culturale e con ulteriori documentazioni richieste in sede istruttoria.