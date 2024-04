Avvicinamento tra Claudio Scajola e il centrodestra in vista delle europee, Toti: “La sua storia è quella, penso sia giusto” (video)

Tra voci e dichiarazioni locali e nazionali, il nuovo avvicinamento di Claudio Scajola all’area di centrodestra in ottica elezioni europee prende sempre più corpo.

ualche giorno fa il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, non ha fatto giri di parole a ‘Porta a Porta’: “Stiamo lavorando per creare una grande aggregazione del Partito Popolare Europeo e delle liste comuni. Stiamo lavorando anche con Claudio Scajola per dare vita a un accordo con liste civiche di area popolare che voteranno Forza Italia. Claudio è il capofila di queste liste”. Parole che, di fatto, hanno fortemente riavvicinato il sindaco di Imperia e presidente della Provincia all’area che lo ha visto protagonista prima della sua nuova discesa in campo nel mondo civico per la corsa alle amministrative di Imperia.

In merito è intervenuto anche il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti: “Tutto quello che porta il mondo dei popolari, liberali e riformisti che hanno una medesima visione ad ‘annusarsi’ non può che essere visto positivamente da un moderato come me. Claudio Scajola resta un sindaco civico del nostro territorio, ma ha una storia che è quella, non ci trovo nulla di stravagante e penso che sia giusto. Governo una Regione con una maggioranza di cui fa parte una gamma civica e i tre partiti che governano il Paese. Credo che se il voto dei nostri simpatizzanti va nell’area di governo regionale e nazionale è un voto ben speso che garantisce stabilità al governo regionale e nazionale è un voto ben speso che garantisce stabilità al governo territoriale e nazionale. L’importante è che l’alleanza di governo che tiene insieme questa Regione e molti Comuni si confermi un’alleanza solida anche a queste europee”.