Savona, furto nella profumeria Douglas di Corso Italia: "Qua è terra di nessuno"

Dopo i danneggiamenti e furti della metà della settimana scorsa alle attività di Piazza Martiri della Libertà, Corso Tardy&Benech e via Servettaz tra sabato e domenica scorsa ad essere colpita la profumeria Douglas, ex Limoni, di Corso Italia.

A rendersi conto per primo dei furti Rodolfo Badano, titolare del negozio "Bottega della Gomma" presente all'interno della galleria tra via Verzellino e proprio Corso Italia, che all'apertura del negozio nell'aiuola di fronte ha trovato quattro cassetti dei registratori di cassa, due dell'attività che vende profumi e cosmetici.

"Qua è terra di nessuno ancora di più dopo la chiusura della via" ha detto Badano che in passato aveva subito un furto anche nel suo negozio. Sono in corso gli accertamenti della polizia.