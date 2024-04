Proposta di asilo Alzheimer, Cileto: "È un'iniziativa mai ascoltata di Per Finale, guai appropriarsene"

Sulla proposta di un asilo Alzheimer "il candidato Guzzi parla come se fosse un neofita della politica finalese anziché uno che ha gestito il Comune con un ruolo non certo di secondo piano negli ultimi 10 anni".

A dirlo è la dottoressa Tiziana Cileto, consigliere uscente di "Per Finale" che sarà della corsa elettorale con il gruppo "Scelgo Finale" sul tema sollevato nelle scorse dalla lista Guzzi Sindaco: "In questi 5 anni abbiamo portato avanti questo tema in diversi question time - aggiunge - cercando sempre di tenere alta l'attenzione sull'argomento ma nulla è stato mai fatto, nemmeno preso in considerazione dall'Amministrazione. Ora non ha quindi il diritto di fare sua questa proposta, nemmeno di arroccarsi dietro al fatto che la responsabilità di non averlo fatto fosse dell'assessore di competenza perché saranno ancora in lista assieme, non ha una minima scusa".

Anche sulla terminologia poi Cileto chiede chiarezza: "Non possiamo definirlo asilo per chi soffre di Alzheimer - spiega - si tratta di un centro diurno per malati non gravi che lì possono trovare servizi come fisioterapia o musicoterapia e attività per rallentare l'evoluzione della malattia. Inoltre sarebbe una struttura fondamentale per i familiari di poter usufruire di ore o giornate per loro stessi, perché chi ha un malato di Alzheimer a suo carico ha necessità di momenti per se stesso, questa malattia ha ripercussioni non solo sul malato".