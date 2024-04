Redditi nel savonese: Bergeggi il comune più ricco, seguono Vezzi Portio e Albissola

Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi ai redditi italiani dichiarati nel 2023, con riferimento all'anno di imposta 2022, Bergeggi (16° in Italia e 3° a livello regionale) emerge come il comune più ricco della provincia di Savona. Con soli 862 contribuenti, il reddito medio si attesta a 33.608 euro per persona, confermando un'elevata prosperità economica nella zona.

Al secondo posto si piazza Vezzi Portio (72° in Italia e 6° a livello regionale), con un reddito medio di 28.774 euro per persona, seguito da Albissola Marina (11° a livello regionale) al terzo posto con 26.352 euro. Celle Ligure (15° a livello regionale) e Varazze (17° nella classifica regionale) completano la top five rispettivamente con 24.652 euro e 23.867 euro di reddito medio.

Savona, pur essendo il capoluogo di provincia, si posiziona al di sotto della media dei comuni più ricchi, con un reddito medio di 23.096 euro per persona. Alassio segue con un reddito medio di 22.532 euro, mentre Cairo Montenotte registra un un reddito medio di 20.869 euro e Albenga di 18.704 euro. Plodio (25° a livello regionale) è il comune più ricco della Val Bormida con 22.935 euro.

A livello nazionale, il primato spetta a Portofino con un reddito medio di 90.610 euro per persona, grazie ai suoi 301 contribuenti. Lajatico, in provincia di Pisa, si classifica al secondo posto con 52.955 euro, seguito da Basiglio (Milano) nella con 49.524 euro.