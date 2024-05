Keu nel savonese, Sinistra Italiana: "La Regione faccia chiarezza"

"Apprendiamo che per lo stoccaggio in discarica del Keu (materiale inquinato con cromo tetravalente, scarto di produzione delle concerie di Santa Croce ) proveniente dalla bonifica in atto nel sito denominato GreenPark in provincia di Pisa a Pontedera, è stato individuato un sito in provincia di Savona". Ad affermarlo è Luigi Lanza, coordinatore provinciale della segreteria di Sinistra Italiana e consigliere comunale di Savona.

"Ne veniamo a conoscenza grazie alla segnalazione di Gianni Ferdani, esponente di Sinistra Italiana di Pontedera, che segue da anni le vicende del sito inquinato in sinergia con molte associazioni ambientaliste del territorio toscano. Si tratta di un materiale che si presenta come un inerte terroso ma ha potenziali inquinanti molto elevati. Ci aspettiamo che dalle istituzioni preposte, il massimo livello di trasparenza su questo tema".

"Ci risulta che questi rifiuti arriveranno con bilici a mezzo strada dopo aver percorso il lungo tratto che separa il sito di bonifica in Toscana a quello ligure di destinazione. Per questo vogliamo sapere qual è il sito individuato in provincia di Savona, come è stato individuato e se le operazioni di smaltimento saranno monitorate in modo costante", prosegue.

"Nell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari per il presidente Giovanni Toti, vi è anche il filone che riguarda la gestione dei rifiuti e le accuse di falso per quanto riguarda le discariche in provincia di Savona. Per questi motivi è necessaria la massima trasparenza affinché si possa tracciare in modo corretto tutta la filiera di bonifica".

"Se il presidente Toti è impossibilitato a fornire informazioni in merito, queste devono venire da parte del vicepresidente Alessandro Piana o dalla commissaria dell'agenzia regionale per i rifiuti, nonché ex sindaca di Vado, Monica Giuliano", conclude Lanza.