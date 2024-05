Elezioni, il candidato Gilardi: "Opere pubbliche, manutenzione e rigenerazione urbana priorità per la città del domani"

"Vogliamo consolidare i progressi raggiunti e avviare una nuova fase di opere pubbliche e decoro urbano per migliorare ulteriormente l'attrattività e la vivibilità della nostra città e delle sue frazioni. Particolare attenzione sarà posta alla sicurezza sismica ed energetica degli edifici pubblici e alla protezione contro il rischio idrogeologico, tenendo conto degli impatti dei cambiamenti climatici" esordisce il candidato sindaco della lista "Vado, prima!", Fabio Gilardi, parlando dell'idea della sua squadra circa lavori pubblici ad ampio raggio per Vado Ligure.

"Negli anni, sono stati compiuti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza del Torrente Segno e di alcuni affluenti, con una costante pulizia degli affluenti e interventi strutturali per prevenire dissesti - ricorda - Intensificheremo la pulizia delle cunette e delle tombinature, regolamentando le acque di scolo e implementando progetti innovativi di raccolta e regimentazione".

Attenzione anche alla prevenzione del rischio idrogeologico: "La nostra priorità sarà redigere un piano pluriennale di interventi finalizzati alla lotta e alla prevenzione del rischio idrogeologico nel centro e nelle frazioni. Inoltre, ci impegniamo a garantire la rapida esecuzione della messa in sicurezza del torrente Segno e del rio Sant'Elena, sotto la supervisione dell'Autorità di Sistema Portuale. Coinvolgeremo le associazioni locali e manterremo le strade boschive per ridurre rischi ed erosioni e sosterremo iniziative volte anche alla ricerca di finanziamenti da dedicare al recupero delle zone collinari".

Gilardi si sofferma poi su altre opere di diversa natura: "Porteremo avanti i progetti importanti per la nostra comunità, come il Palazzetto dello Sport, le nuove scuole medie e l'asilo. Con la conoscenza puntuale del bilancio, avvieremo immediatamente un piano delle opere pubbliche sostenibile e finalizzato, oltre alla manutenzione straordinaria degli edifici pubblici e degli impianti sportivi, alla rigenerazione di alcuni spazi pubblici di interesse tra cui la destinazione di un’area a parco urbano".

"Non solo grandi opere - afferma però il candidato di 'Vado, Prima!' - ma seguiremo da vicino i piccoli interventi di manutenzione per rendere la nostra cittadina più bella ed accogliente. Vigileremo attentamente sui cantieri, anche quelli non direttamente gestiti dal Comune, con riunioni e aggiornamenti periodici. Promuoveremo una sinergia tra istituzioni ed enti per garantire il minor disagio possibile durante il processo di miglioramento del territorio e delle infrastrutture".

"Dobbiamo lavorare ed impegnarci e chiudere in fretta i cantieri, dobbiamo essere impegnati alla risoluzione dei problemi e tutti devono fare la loro parte, gioendo quando un cantiere si chiude e si finisce non all’apertura!" aggiunge Gilardi.

"Si intende mantenere e potenziare il servizio di manutenzione, utilizzando risorse interne e migliorando le segnalazioni attraverso la digitalizzazione e il monitoraggio del territorio - prosegue - Elaboreremo metodi e procedure snelle per migliorare il rapporto tra cittadini e uffici urbanistica-edilizia privata, favoriremo la collaborazione con altri enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, e attueremo una politica di riduzione del consumo di suolo".

Focus sulla viabilità e il controllo delle condizioni delle infrastrutture viarie: "Ci impegniamo a migliorare le strade, dando priorità ai tratti più usurati e frequentati e affrontando le situazioni che possono rappresentare un rischio per la circolazione. Avvieremo un nuovo piano di rifacimento stradale per i prossimi cinque anni, basato sulle richieste dei cittadini e finalizzati a migliorare la sicurezza stradale".

"Lavoreremo per abbattere ulteriormente le barriere architettoniche, seguendo un programma dettagliato (PEBA) che coinvolgerà sia il centro che le frazioni, e stabiliremo standard elevati per le nuove costruzioni" conclude.