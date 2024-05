Lions Albisole, il 25 e 26 maggio un week-end di prevenzione gratuita

Lo screening gratuito avverrà sabato pomeriggio, dalle ore 15 alle 18:30, ad Albissola Marina in piazza Sisto IV e presso la sede Avis; domenica mattina, invece, ad Albisola Superiore, dalle 9:30 alle 12:30, in via P. Chiesa (davanti la società Boselli) e presso la sede dell’Associazione Bella Brezza sulla passeggiata Montale.

I controlli per la vista riguarderanno la pressione dell’occhio e prevenzione del glaucoma a cura del dottor Massimo Barbetta e del dottor Emilio Rapetti, mentre i controlli audiometrici saranno a cura del dottor Vilder Wanz.