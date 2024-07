Savona, variante ai lavori dell'asilo nido Bollicine di via Brilla

Procedono i lavori di riqualificazione dell'asilo di via Brilla finanziati con i 650mila euro del Pnrr che prevedono una variante. Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di fare una variante per migliorare l'intervento di riqualificazione, non prevedibili nella fase di stesura del progetto.

I lavori in variante, riguardano modifiche all'impianto idrosanitario, in seguito alla rottura accidentale di una tubazione di adduzione acqua sanitaria in un blocco bagni e rottura accidentale della rete idrica per la cucina oltre che l'eliminazione di una perdita nella rete acque nere dell’asilo e una perdita nella rete di riscaldamento nel corridoi e modifiche all'impianto elettrico, in seguito alla richiesta della Soprintendenza di utilizzare una diversa tipologia di lampada, e il ripristino dell’impianto ascensore esistente.