Dopo anni di attesa l'apertura: anche Finale ha il suo parcheggio all'uscita dell'autostrada

Dopo decenni di attesa e poco meno di tre anni di lavoro, anche Finale ha finalmente un parcheggio in prossimità del casello autostradale.

Nelle scorse ore sono infatti caduti anche gli ultimi sigilli sul piazzale, collocato a un centinaio di metri dallo svincolo finalese della A10, all'interno del quale sono presenti una quarantina di posti complessivi per la sosta di auto, moto e posteggi riservati ai disabili.

Un'opera che nel complesso al concessionario del ramo autostradale del ponente ligure, dove quella finalese era rimasta di fatto l'unica cittadina sulla costa ad essere sprovvista di un'area di sosta, ossia Autostrada dei Fiori, è costato circa 3 milioni di euro tra realizzazione, infrastrutture ed espropri necessari.

Ci vorrà invece qualche settimana ancora, forse mesi ma con una conclusione del cantiere prima dell'estate, per vedere giungere a compimento i lavori di ampliamento del casello che passerà dalle attuali tre corsie a cinque di cui tre in uscita, una adatta a mezzi di trasporto speciali con maggiori dimensioni.

Complessivamente si arriverà così a risolvere, prima della stagione e dei grandi afflussi, due problematiche che affliggevano la viabilità dell'area. Innanzitutto quella relativa alla pericolosità portata dall'assenza di un parcheggio vero e proprio con auto e moto lasciati in aree di sosta improvvisate in piazzole a bordo strada; e poi, seppur non certo di secondaria importanza, quello del traffico in uscita e degli ingorghi sull'autostrada.