Albenga si prepara ad un salto indietro nel tempo con la 14° edizione del Palio storico

Si avvicina l’attesa XIV edizione del Palio Storico di Albenga, il principale evento estivo della città che da quest’anno vedrà una novità rievocativa: dopo anni di storica rappresentazione del 1227 con la venuta in Albenga del Vicario imperiale di Federico II, Tommaso I di Savoia, quest’edizione narrerà invece del passaggio di Papa Innocenzo IV.

Allineandosi agli sforzi dei Quartieri cittadini, la cui offerta storica si concentra al secondo Duecento albenganese, l’Associazione Rievocatori Ingauni rievocherà come evento simbolico e cardine del Palio Storico di Albenga il 1251: a ritorno dal suo lungo soggiornare presso Lione in occasione prima, del Concilio (1245) e poi in opposizione agli affari imperiali che vedranno prosecuzione anche oltre la morte dello stupor mundi (1250), papa Innocenzo IV, felicemente regnante, riceve festevole salutazione nel suo passaggio attraverso il cuore territorio dell’Ingaunia, da Albenga che lo celebra con ogni riguardo e solennità.

Nuovamente Albingana s’ammanta a festa, in attesa e accoglimento del Sommo Pontefice, sperando nella sua clemenza e nei favori politici ed economici che la sua benevolenza può concedere.

I Quartieri dentro le mura, attori veri e propri della rievocazione, avranno il compito di rendere vividamente l’idea del Medioevo in Albenga, attraverso lo sfoggio di notevoli figuranti in abito che sfileranno lungo le vie cittadine; parimenti proporranno spaccati di vita rurale, mediana o nobiliare, come pure i mestieri tipici e caratterizzanti tutta l’Albenga del secondo Duecento.

A provarne bravura, impegno e acume rievocativi, tre saranno i giudici competenti ed esperti provenienti da tutta italia chiamati; nella serata del mercoledì avverrà la disamina di questi che porterà alla proclamazione, domenica, del vincitore alla “Storicità”.

Programma dell'Evento

L’evento si apre mercoledì 17 luglio con il Gran Banchetto Medievale, serata su prenotazione in Piazza San Michele, dove degustare pietanze dell’epoca accompagnati da spettacoli a tema.

Durante la serata i quattro Quartieri verranno giudicati sulla rappresentazione del mestiere e delle figure storiche presentate in questa nuova edizione. Alle 21.30 l’investitura dei Capitani del XIV Palio Storico di Albenga. I biglietti sono disponibili sul sito www.rievocatoriingauni.it, presso l’ufficio IAT del Comune di Albenga e Silvana Idee Per La Casa.

Dal 18 al 21 luglio, il centro storico di Albenga torna ad essere animato da un ricco programma di eventi:

Corteo Storico, giovedì e domenica alle ore 19: Un'imponente sfilata in costumi d'epoca;

Palio dei Quartieri: Le squadre dei Quartieri San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant’Eulalia si sfideranno in diverse competizioni, tra cui tiro con l’arco, la famiglia medievale, tiro alla fune e il gioco della sassaiola;

Antichi mestieri: Ogni quartiere allestirà scenografie e rappresenterà mestieri medievali.

Spettacoli e Animazioni itineranti: Giocolieri, musici, giullari, danze e combattimenti medievali animeranno le vie e le piazze del centro storico: piazza Trincheri, piazza San Domenico, piazza Rossi, piazza e via Torlaro, piazza San Francesco, con gli artisti dell’edizione 2024: Associazione Culturale Duecentesca, La Compagnia del Coniglio, Milfo lo Buffon Giullare, Pierpaolo Pederzini,Arkana Pipe Band, I Tamburini del Podestà,La Chimica del Fuoco, Pyroetnico, Piazza San Michele: gare tra i quartieri alternate da spettacoli di animazione, musica e fuoco.



Piazza dei Leoni: teatro dedicato agli spettacoli di fuoco con Pyroetnico e la Chimica del fuoco. Taberne aperte fuori e dentro le mura: Tantissime e variegate anche le offerte culinarie presenti, dai ristoranti e bar del centro, alle taberne straordinarie, all’area esterna alle mura del centro storico.

Da giovedì a domenica, oltre 50 proposte per soddisfare ogni palato e permettere a tutti i partecipanti di vivere al meglio la nostra esperienza. Das egnalare anche anche la presenza, per unicità e importanza, di una cantina dedicata alle intolleranze al glutine, “Peccato di glutine (indicato anche come il giardino del sole)” nel quartiere San Giovanni. Streetfood con in collaborazione con “Quality street food - Le vie francigene a tavola” a cura dell’Associazione Cuochi Master.

Laboratori Creativi per bambini:

Da giovedì 18 luglio, ore 19.30, i bambini potranno partecipare a laboratori artistici “Crea la tua veste medievale”, “Piccoli alchimisti creano pozioni”, “Crea la tua maschera medievale” e “Creiamo con l’argilla” a cura di Linda Castiglione, nel laboratorio in via Mariettina Lengueglia 45.

Progetti storici dei Quartieri Sono stati presentati nel dettaglio i quattro progetti di rievocazione dei Quartieri introdotti dal responsabile alla storicità Dott. Nicolò Staricco. Ogni quartiere del centro storico offrirà spaccati di vita quotidiana in epoca medievale con rappresentazioni di antichi mestieri, storicamente esistenti in città, mercati e figure storiche riferimento.

“Vorrei ringraziare l’Amministrazione comunale per il supporto e il contributo concesso per questa edizione, unitamente al ringraziamento a Regione Liguria e Ministero della Cultura che in questo ultimo biennio hanno riconosciuto ufficialmente l’evento per la sua ormai consolidata importanza. Grazie al nostro main sponsor Peirano Bevande, che ci supporta in ogni edizione. Sono tante le parti in gioco che voglio ringraziare, i quartieri per l’impegno nella realizzazione dei loro progetti per i quali si stanno sicuramente impegnando molto al fine di rendere sempre più storico l’evento, i capitani e tutti i giocatori per gli allenamenti, le tante sfide e gli artisti che faranno sognare la piazza e le tante persone dietro all quinte che dedicano tempo, risorse e grande impegno nella realizzazione dell’evento.” Dichiara Nicoletta Bellando Presidente dei Rievocatori Ingauni.

Assessore Camilla Vio: “Quest’anno vivrò per la prima volta il Palio Storico di Albenga da assessore al turismo e agli eventi. Ringrazio l’assessore Marta Gaia e il Presidente del Consiglio Alberto Passino per aver seguito tutti i passaggi che hanno portato a riuscire a realizzare questo straordinario evento. Li ho affiancati da giugno e entrerò sempre di più nella parte organizzativa dell’evento. Ringrazio i Quartieri e l’Associazione Rievocatori per avermi accolta. Credo che alla base della buona riuscita dell’evento ci sia il confronto e il dialogo che saranno sempre alla base del mio lavoro. Collaborando tutti insieme continueremo il percorso di crescita e miglioramento che si è già intrapreso e che renderà questo evento sempre più unico valorizzandolo. Anche quest’anno nei quartieri saranno visitabili spaccati di vita quotidiana medievale con riproduzione dei mestieri dell’epoca rendendo l’evento un laboratorio didattico all’aria aperta. Chiudo unendomi ai ringraziamenti del sindaco Riccardo Tomatis e nel mio ruolo di assessore al commercio ringrazio anche tutte le attività e le associazioni che hanno aderito attivamente permettendo di rendere ancora più partecipato e condiviso l’evento ”.

Sindaco Riccardo Tomatis: “Storicità, spettacoli, intrattenimento, le sfide tra i Quartieri e molto altro. Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ingauna: il Palio Storico di Albenga. Tante le riconferme con una attenzione sempre più spiccata alla storicità. Albenga tornerà nel medioevo grazie agli allestimenti e alle rievocazioni che garantiranno uno spettacolo assolutamente da non perdere non solo per i nostri concittadini, ma anche per i numerosi visitatori e turisti che sempre più decidono di prenotare le loro ferie ad Albenga anche, ma non solo, in funzione del Palio. Colgo l’occasione per ringraziare l’Associazione Rievocatori Ingauni, i quartieri veri protagonisti di questo evento, l’agenzia Mway Communication & Events di Mattia Righello per il lavoro che svolgono durante tutto l’anno per realizzare questo importante appuntamento”.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili sul sito www.paliostoricoalbenga.it e www.rievocatoriingauni.it e www.scoprialbenga.it e sui canali social ufficiali dell’evento @paliostoricoalbenga (Facebook - Instagram - TikTok).

Il “Palio Storico di Albenga” è organizzato dall’A.P.S. Rievocatori Ingauni in collaborazione con: Quartiere San Giovanni, Quartiere San Siro, Quartiere Sant’Eulalia e Quartiere Santa Maria, agenzia Mway Communication & Events di Mattia Righello e Comune di Albenga, patrocinato da Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di Albenga.