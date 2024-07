Torna l’Unojazz&Blues, il festival che inonderà Sanremo di jazz e talenti internazionali del blues

Il festival Unojazz&Blues è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate a Sanremo. Ospitato nello splendido auditorium all’aperto Franco Alfano e nello storico Teatro del Casinò, si svilupperà su sette appuntamenti suddivisi in tre mesi di lucente splendore musicale.

Il festival è sponsorizzato da Unoenergy, l'azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico, ha il patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo, e il coordinamento e la produzione sono affidati a Mara De Scalzi che firma diversi programmi Rai.

Negli anni, il festival ha accolto ospiti internazionali come Stefano Bollani, Enrico Rava, Raphael Gualazzi, Ron Carter, Nine Below Zero, Billy Cobham, Yellowjackets, John Mc Laughlin, Herbie Hancock.

La novità della stagione è la prestigiosa collaborazione con l’orchestra sinfonica di Sanremo il 20 agosto con protagonista Francesco Cafiso. Si terrà all’auditorium Franco Alfano e sarà a pagamento. Info e tickets qui: www.sinfonicasanremo.it



Gli altri quattro show saranno ospitati nel Teatro del Casinò e saranno a ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti (info: www.unojazzandblues.it). Culmineranno il 6 agosto con l’esibizione di Paolo Fresu che porta in dote un originale omaggio a Heroes di David Bowie.

L’8 settembre si terrà il contest per band e giovani solisti di età compresa tra i 15 e i 40 anni. I finalisti sono otto (Nugara Trio, Ross quintet, Misterioso Quartet, Mess Quartet, Naima Faraò, Marco Neri, Chiara Pelloni, Luca Polizzi) e si esibiranno sul palco dell’Unojazz&Blues: nel corso della serata saranno decretati i tre vincitori che in premio riceveranno borse di studio e la promozione del loro brano. Anche questa iniziativa dimostra l’impegno che ogni anno Unoenergy mette nel promuovere il territorio in cui opera ispirando e supportando l'arte e la creatività delle generazioni future che condividono innovazione, diversità e sostenibilità, i valori al centro delle attività del Gruppo.



Infine, il 12 settembre andrà in onda su uno dei canali Rai uno special dedicato all’Unojazz&Blues Festival e ai suoi momenti magici: quaranta minuti di live, interviste ai protagonisti e approfondimento sul jazz.

Ogni concerto avrà un’opening band ligure che introdurrà sul palco l’artista.

Gli artisti in programma

16 luglio

Stacey Kent & Orchestra Sinfonica di Sanremo all’Auditorium Franco Alfano.

Band in apertura Livio Zanellato & the Clouds of Joy

29 luglio

Mike Stern & Randy Brecker Band al Teatro del Casinò

Band in apertura Ottimo Massimo 6tet

6 agosto

Paolo Fresu presenta Heroes, omaggio a David Bowie al Teatro del Casinò

Band in apertura Ultra Energy

20 agosto

Francesco Cafiso quartet & Orchestra Sinfonica di Sanremo all’Auditorium Franco Alfano. Band in apertura Mario Cau Trio

28 agosto

Jany Mc Pherson al Teatro del Casinò

Band in apertura Freddy Colt & his Swing Kids

3 settembre

Treves Blues Band al Teatro del Casinò

Band in apertura The Brillant Tina Linetti’s

8 settembre

Finale Contest Unojazz&Blues al Teatro del Casinò

Band in apertura Gianluca Bruzzese

Di lei il New Yorker ha scritto: «Trasforma le canzoni in racconti pieni di passione, romanticismo e meraviglia. Abbandonati alle sue dichiarazioni sommesse e potrà portarti il ​​mondo». Americana del New Jersey, Stacey Kent canta in inglese e francese e si muove tra chanson, bossa nova e poesia. Tra i suoi collaboratori, il premio Nobel Kazuo Ishiguro, che ha scritto testi per lei dal 2006. Ha calcato i palcoscenici di oltre 50 paesi in 6 continenti con canti d'amore, gioia e nostalgia. Su Spotify ha collezionato 325 milioni di stream e il suo album, I Know I Dream (Sony), è stato premiato come miglior album vocale ai Jazz Japan Awards 2018. Durante la pandemia ha registrato molte canzoni da casa e ha pubblicato Three Little Birds di Bob Marley e Lovely Day di Bill Wither, con messaggi di speranza come l'EP Christmas In The Rockies (Token 2020). Il suo ultimo progetto, Summer Me, Winter Me (Naive), è una miscela ponderata di nuove composizioni e repertorio classico compresa la sua interpretazione di Ne me quitte pas di Jacques Brel sia in francese che, registrato per la prima volta in assoluto, in inglese con If You Go Away; questo album offre una selezione perfettamente bilanciata degli spettacoli dal vivo più famosi di Kent.

29 luglio

Mike Stern & Randy Brecker Band al Teatro del Casinò

featuring Dennis Chambers, Leni Stern, Chris Minh Doky

Mike Stern: chitarra el.; Randy Breker: tromba; Leni Stern: chitarra el./n'goni/voce; Chris Mihn Doky: basso ac. & el.; Dennis Chambers: batteria.

Mike Stern

Uno dei più grandi chitarristi della sua generazione, ha la sbalorditiva capacità di suonare con la finezza e il lirismo di Jim Hall (di cui è stato allievo) e la turbolente energia di Jimi Hendrix. Si è fatto ammirare al fianco di Miles Davis, Billy Cobham, i Brecker Brothers, Jaco Pastorius e molti altri, ma in seguito ha iniziato una lunga e proficua carriera da leader che lo ha portato a registrare 18 dischi a suo nome.



Randy Brecker

Veterano del jazz, trombettista virtuoso e compositore prolifico, con la sua tromba Randy Brecker ha impreziosito i dischi di Horace Silver, Art Blakey’s Jazz Messengers, Charles Mingus, Clark Terry, Joe Henderson, Duke Pearson, Frank Foster e Thad Jones/Mel Lewis Orchestra, James Taylor, Bruce Springsteen, Jaco Pastorius e Frank Zappa. Nel regno della fusion jazz-rock d’avanguardia, Brecker è stato uno dei principali protagonisti di gruppi come Blood Sweat and Tears, Eleventh House di Larry Coryell e i Dreams, band che ha co-fondato con il fratello Michael e il batterista Billy Cobham.

Denis Chambers

Straordinario batterista, ha lavorato con John Scofield, George Duke, i Brecker Brothers, Santana, John McLaughlin e molti altri. Nonostante la mancanza di una educazione musicale formale, Chambers si è fatto notare ben presto grazie a uno stile potente, tecnicamente impeccabile che gli permette di sentirsi a suo agio nei generi musicali più diversi.

Leni Stern

Nel 2017 è stata definita una delle più sensazionali chitarriste donne di tutti i tempi dal mensile Guitar player. Di origini tedesche, ha studiato con Bill Frisell e adora la musica africana. Dal 1980 è sposata con Mike Stern e la loro lunga relazione è una continua ispirazione per entrambi.



Chris Minh Doky

Cresciuto in Danimarca, il bassista si è poi trasferito a New York dove si è fatto velocemente apprezzare da musicisti del calibro di Mike Stern, John Scofield, Michael Brecker e Sakamoto. È un session man molto richiesto anche nel mondo della musica pop e divide la sua carriera tra jazz contemporaneo e musica classica.



6 agosto

Paolo Fresu presenta Heroes, omaggio a David Bowie al Teatro del Casinò

Onnivoro a 360° è oggi uno dei jazzisti italiani più conosciuti sul pianeta. Il suono della sua tromba, come dice Carla Bley, è sul serio unico al mondo. Paolo Fresu interpreta David Bowie in compagnia di un cast stellare con Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer. «Bowie è un autore immortale che è sempre stato vicino al jazz. Noi cercheremo di avere il massimo rispetto per la sua arte ma anche di essere propositivi, gettando uno sguardo nuovo su queste canzoni», dichiara.

In tutte le occasioni in cui è stato proposto sia in Italia che all’estero, Heroes ha regolarmente fatto registrare veri trionfi di pubblico e critica. È un progetto capace di richiamare anche un pubblico normalmente dedito al pop per via dell’omaggio a una delle figure “monstre” del mondo pop-rock, omaggiato in maniera straordinaria da una formazione composta da uno dei maggiori jazzisti in circolazione, una vocalist amatissima come Petra Magoni, uno dei batteristi di riferimento del mondo pop richiestissimo quale Christian Meyer e da tre dei migliori nomi “giovani” del jazz italiano degli ultimi decenni (Diodati, Ponticelli e Vignato).

20 agosto

Francesco Cafiso quartet & Orchestra Sinfonica di Sanremo

all’Auditorium Franco Alfano



È l’enfant prodige del swing: già a 9 anni suona con Bob Mintzer, Maria Schneider, George Gruntz, Gianni Basso. Decisivo per la sua carriera è l’incontro, nel luglio del 2002, durante il Pescara Jazz Festival, con Wynton Marsalis che, stupito dalle sue qualità musicali, lo porta con sé nell’European tour del 2003. Da allora, Francesco suona nei Jazz Festival, nei teatri e nei Jazz Club più importanti del mondo. Vince diversi premi prestigiosi (l’International Jazz Festivals Organization Award a New York, la World Saxophone Competition a Londra, il Django d’Or a Rom) e nel 2004 partecipa come ospite al Festival di Sanremo. Dal 2008 è Direttore Artistico del "Vittoria Jazz Festival" a Vittoria, la sua città natale, ma ha suonato anche a Washington DC durante i festeggiamenti in onore del Presidente Barack Obama e del Martin Luther King Jr. day. Nel 2016 crea la sua propria etichetta discografica dal nome "EFLAT records” e il 27 dicembre 2022 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli conferisce l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Ha solo 34 anni.

28 agosto

Jany Mc Pherson al Teatro del Casinò

Nata a Cuba, dove ha collaborato con artisti come Omara Portuondo e Buena Vista Social Club, è una pianista dotata di straordinario talento ed è originale nel fraseggio e nell’improvvisazione con cui riesce a evocare i suoni della sua terra con una grande modernità. Il nuovo album A Long Way segue il precedente Solo Piano! e contiene tutte sue magnifiche composizioni sostenute da una tecnica poderosa. Non a caso il leggendario chitarrista John McLaughlin l’ha voluta come special guest al North Sea Jazz Festival e al Montreux Jazz Festival.

3 settembre

Treves Blues Band al Teatro del Casinò

Si festeggiano proprio nel 2024 i suoi 50 anni di ininterrotta carriera. Fondata nel 1974 dall’armonicista milanese Fabio Treves la band sarà in tour per incontrare tutti i suoi fans e celebrare questo meraviglioso traguardo. Fabio sarà accompagnato dalla storica formazione che vede il talentuoso Alex Kid Gariazzo alle chitarre, voce, mandolino, ukulele, il granitico Gabriele Gab D Dellepiane al basso e l’eclettico Massimo Serra alla batteria. Soprannominato il PUMA di Lambrate, la sua armonica è stata presente nei dischi di artisti italiani come Branduardi, Cocciante, Vecchioni, Bertoli, Elio e le Storie tese, Finardi, Graziani, Shapiro, Baccini, Giorgio Conte, Grignani, Ferradini. Ed è l'unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa. Con la sua band ha fatto da supporter ai Deep Purple nel loro tour italiano e a Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma.

Coordinamento e produzione

Mara De Scalzi, brasiliana di Rio De Janeiro innamorata dell’Italia, dal 2011 ha intrapreso l'attività di consulente per la produzione di eventi live e televisivi, oltre che di produzione degli stessi. Fra questi ricordiamo:

- "Quella carezza della sera" tour teatrale con Vittorio De Scalzi e Nico Di Palo dei New Trolls, Massimo Cotto e Chiara Buratti (2011/12);

- "De Scalzi's Restaurant" spettacolo teatrale di e con Vittorio De Scalzi (2012)

- "Palco d'Autore" festival Città dei Cantautori, Genova (2012)

- "Fire Music Festival" , Santa Maria Capua Vetere (2018)

- "Cearà/Italia Festival", Fortaleza e Chiavari (2013/14)

Dal 2019 si occupa del coordinamento e della produzione dell'Unojazz&Blues Festival. Dal 2020, inizia a collaborare con la Rai e nel 2023, collabora al programma "Meraviglioso Modugno" di Rai Uno. A gennaio 2024 è direttore di produzione del programma "Pizza Girls" di Rai Italia.