A Savona la seconda edizione del Festival Internazionale Mandolinistico

Mercoledì 24 luglio prende il via la seconda edizione del Festival Internazionale Mandolinistico, Savona si conferma città che ama l'arte mandolinistica e per il secondo anno consecutivo dimostra interesse per un festival che è un unicum nel suo genere su tutto il territorio nazionale.

Il primo appuntamento, in programma nell'affascinante Piazza Santuario Nostra Signora della Misericordia in località Santuario a Savona alle ore 21:30 con ingresso libero, vede la presenza di Francesco 'Fry' Moneti, voce e violino dei Modena City Ramblers, accompagnato per questa occasione dal suo fido chitarrista Generoso Pierascenzi, già chitarrista dei Gasparazzo, indispensabile collaboratore e vero e proprio braccio destro di Moneti.

Presenteranno "Cosmic Rambler”, il progetto solista di world music di Francesco 'Fry' Moneti, un disegno musicale basato su un electro folk che unisce suoni acustici e sequenze elettroniche, richiami di arab rock, musica irlandese e tradizione popolare. Questa occasione speciale vedrà anche la presenza, in veste di special guest, del mandolinista savonese Carlo Aonzo a donare ulteriori sonorità al progetto.

Alla luce dei riscontri positivi avuti per la prima edizione, il Festival Internazionale Mandolinistico è pronto a confermare e consolidare l'interesse della città di Savona nei confronti dell'arte mandolinistica ed in generale degli strumenti a pizzico.

"Il percorso che Savona sta facendo come candidata a Capitale Italiana della Cultura nel 2027 - dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro - passa anche attraverso la valorizzazione dei savonesi famosi in tutto il mondo. Carlo Aonzo è sicuramente uno di questi. Noi siamo onorati di ospitarlo nuovamente e siamo felici che lui abbia il piacere di tornare a esprimersi nella sua città di origine oltre che nei palcoscenici più famosi di tutto il mondo. Due dei concerti del Festival Internazionale Mandolinistico si tengono al Santuario che da tre estati a questa parte stiamo rilanciando nel nome della buona musica e del gusto di ritrovarsi"

Per l'edizione 2024 il programma si compone di 3 concerti e si propone di sviluppare la tematica dell'arte mandolinistica nelle sue varie declinazioni per fornire al pubblico, anche non esperto in materia, un valido approccio a questa realtà, attraverso proposte di intrattenimento colto e al contempo di agevole fruizione.

Il progetto propone concerti di alto profilo nei vari generi musicali, dalla classica e barocca al post romanticismo e le nuove produzioni, passando per il folk, il jazz, la world music e la musica d'autore con il coinvolgimento di interpreti di levatura internazionale, capaci sia di valorizzare la storia che di proiettarsi nel futuro.

La città di Savona rende omaggio alla ricca realtà mandolinistica odierna che vede proprio a Savona la presenza di uno dei maggiori interpreti dello strumento, il Maestro Carlo Aonzo che con la sua Accademia ne firma anche la direzione artistica, "Sono molto orgoglioso di questo festival che la mia città dedica allo strumento qui ormai iconico. Quest'anno il Festival cresce - dichiara il Maestro - e va alla riscoperta di altre modalità espressive dal pop al folk per chiudere a settembre con la più pura musica classica. Eventi sempre più seguiti da un pubblico di affezionati".

Gli altri concerti in programma

1 agosto 2024

Piazza Sisto IV (Savona)

MAURO SIGURA ELECTRIC QUARTET "Dunia"

Dunia è una Donna, una Madre, ma è anche, in alcune culture sub sahariane, un concetto che rimanda alla Madre Terra. Contenitore che tutto comprende e che si regge grazie ad ogni singolo movimento e ad ogni singola emozione, proiettandone il significato ultimo su di un piano superiore Universale. In questo progetto il suono dell'OUD, strumento antesignano del mandolino, si adatta ad un contesto più elettrico, senza vincoli stilistici. Il risultato è un incontro tra anime diverse: dal jazz alla fusion, alla musica mediorientale, al rock, alla musica psichedelica. Un sound che cerca il dialogo costante tra Particolare e Universale, provando a mettere insieme gusti e percorsi differenti tra loro.

Line up:

Mauro Sigura: oud / Bouzouki - Marcello Peghin: chitarra elettrica - Pierpaolo Ranieri: basso elettrico / effetti - Alessandro Cau: batteria





7 settembre 2024

Piazza Santuario N.S. della Misericordia (Savona)

QUARTETTO ITALIANO "I Poeti del Mandolino"

Musiche di Antonio Vivaldi, Raffaele Calace e Astor Piazzolla. Il progetto di valorizzazione delle potenzialità dello strumento Italiano per antonomasia, internazionale per vocazione attraverso il grande repertorio colto nazionale, interpretato da un quartetto d'eccezione di soli strumenti a pizzico come nella migliore tradizione del nostro paese. I concerti di Vivaldi per mandolino aprono il percorso musicale che dal barocco, attraverso la musica post romantica e verista di Calace con il suo potente, persuasivo e passionale repertorio, arriva fino alle moderne sonorità del genio sudamericano. Un concerto adatto ad ogni livello di ascolto grazie all'importanza del programma eseguito e alle sonorità raffinate ma popolari, nella migliore accezione del termine, espresse da una formazione oggi raramente rappresentata nelle sale da concerto.

Line up:

Carlo Aonzo: mandolino - Carla Senese: mandolino - Salvatore Della Vecchia: mandola - Riccardo Del Prete: chitarra