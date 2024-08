Il 4 agosto si chiude il Terreni Creativi Festival 2024: ancora danza, teatro e musica ad Albenga

Sarà il 4 agosto la serata conclusiva della quindicesima edizione del Terreni Creativi Festival, che si terrà all’Ortofrutticola di Albenga a partire dalle 20.15.

Terreni Creativi Festival è realizzato dalla compagnia Kronoteatro, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea 2024, con il contributo di Comune di Albenga, Regione Liguria, Fondazione A. De Mari-Cassa di Risparmio di Savona, L’Ortofrutticola, Azienda Bio Vio, RB Plant, Coldiretti Savona, Coop Liguria e in collaborazione con Associazione Scenario e Teatro Nazionale di Genova.

“Dopo questa quindicesima edizione e dopo tutti questi anni di fatica per riuscire a realizzare nel migliore dei modi il nostro Festival estivo, non abbiamo ancora perso la speranza che si profilino all’orizzonte nuovi sostenitori e che i vecchi capiscano finalmente (aumentando i loro contributi) l’importanza che questo evento ha per il territorio di Albenga e la sua risonanza anche a livello nazionale. In questo modo potremmo costruire un evento più solido e protratto nel tempo”, affermano i fondatori di Kronoteatro.

Tre le donne protagoniste di questa 15esima edizione di Terreni Creativi Festival: Francesca Sarteanesi - direzione artistica prosa, Francesca Foscarini - direzione artistica danza, Angela Giorgi - direzione artistica musica.

Negli spazi de L’Ortofrutticola in Regione Massaretti 30/1 domenica 4 agosto si svolgerà l'ultima serata di festival . Il programma vede in scena, alle 20,15, Valentina Dal Mas in Luisa, spettacolo vincitore Premio Scenario Periferie 2023. La trascrizione coreografica intreccia segni, parole e suoni dando vita a una danza che è spazio emotivo con sonorità dirompenti che sottolineano l’esplosione del movimento, in un oscillare poetico tra intimità e pulsione vitale. Una drammaturgia sensoriale complessa, alimentata da incontri nati in contesti di cura trascritti in forma poetica, diviene l’intreccio di un tessuto emotivo che scuote gli sguardi, accarezzando l’aria, una dolce e commovente rappresentazione della fragilità e della solitudine.

A chiudere la sezione teatro di Terreni Creativi Festival è Ritornanti, un omaggio a Enzo Moscato di Cristina Donadio e Giuseppe Affinito, in programma alle 22,30. Dopo aver debuttato come monologo nel 1994, nel 2001 Ritornanti di Enzo Moscato appare al Festival di Santarcangelo in una veste plurale, che vede il poeta-drammaturgo affiancato dalla storica sodale di scena Cristina Donadio, nelle spiazzanti e malinconiche vesti di Little Peach, una stripteuse son malgré, e da un bambino di pochi anni, Giuseppe Affinito, cresciuto con lui, evocazione del Monaciello. Oggi Ritornanti, maturo del tempo trascorso, delle esperienze raccolte, vuole essere un atto d’amore, un evento poetico in memoria dell’insostituibile figura di Enzo Moscato.

A seguire il giornalista e critico Alessandro Toppi dialoga con la Compagnia Teatrale Enzo Moscato.

Conclude il festival, alle 23,30 , il dj set di Lavalamp. Martina Graziosi è una dj marchigiana che da anni esplora il mondo musicale centrosudamericano. Nei suoi dj set l’artista esplora suoni e ritmiche tipiche del folklore sudamericano e caraibico con le sue svariate sfumature e influenze, in particolare provenienti dalla diaspora africana.

