Applausi per Audero prima di Samp-Como, l'omaggio della Gradinata Sud: "Grazie di tutto Emil"

Uno striscione di ringraziamento della Gradinata Sud e un lungo applauso da parte di tutto il pubblico di fede blucerchiata presente allo stadio: così il "Ferraris" ha accolto Emil Audero, l'ex portiere della Sampdoria ritornato questa sera a Genova ma da avversario.

Nell'attuale sessione di calciomercato il numero 1 classe 1997, l'anno scorso in prestito all'Inter, è passato definitivamente al Como: per l'estremo difensore un cambio di casacca che non ha però rotto il legame con la tifoseria di cui, dopo quel famoso rigore parato allo scadere di un derby al genoano Criscito, è diventato un vero e proprio idolo.