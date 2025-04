Albissola, un progetto di fattibilità per l'accessibilità del sottopasso di Piazza del Popolo

Una delibera di indirizzo per incaricare il settore tenico comunale a realizzare un progetto di fattibilità tecnico economica per l'accessibilità del sottopasso di attraversamento tra l'Aurelia e Piazza del Popolo ad Albissola Marina.

L'obiettivo è verificare la possibilità di ottenere finanziamenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e in generale per la riqualificazione e la rigenerazione dei percorsi urbani e di predisporre gli atti necessari all'ottenimento dei pareri da parte degli enti sovraordinati.

Nell'agosto del 2024 l'amministrazione comunale aveva svolto un sopralluogo con un tecnico abilitato proprio sul sottopassaggio degli Artisti di Piazza del Popolo.

"Per verificare, dato lo stato del sito, se ci sono possibilità di adottare proposte fattibili per interventi di miglioramento/adeguamento della relativa accessibilità anche per i disabili e banalmente anche per le mamme con i passeggini (es: ascensori e/o rampe) e relativi costi in modo da predisporre, non appena avremo tutti i relativi riscontri, un progetto di fattibilità da presentare agli enti sovracomunali competenti a rilasciare le autorizzazioni del caso e anche utile per provare a partecipare ad eventuali bandi regionali/governativi potenzialmente utili al reperimento almeno di parte delle risorse economiche necessarie a mettere a terra tutti i vari interventi pianificati" aveva spiegato il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro.