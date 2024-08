Recupero delle facciate del centro grazie all'Accademia delle Belle Arti: incontro pubblico ad Urbe

Un incontro pubblico sabato 31 agosto alle 14.30 nell'oratorio dei SS. Giacomo e Filippo di via Ferriera, a Olba San Pietro, con al centro la presentazione del “Piano del Colore per il recupero delle facciate del centro storico della frazione” in collaborazione con l’Accademia ligustica di Belle Arti di Genova, i cui studenti hanno portato come argomento di tesi alcune facciate del borgo della Ferriera.