Forti temporali in arrivo, scatta l'allerta arancione sull'intera Liguria

E' stata emanata pochi istanti fa l'allerta arancione su tutto l'arco regionale. Forti temporali sono in arrivo sulla Liguria a partire dallanottata.

Non a caso l'allerta entrerà in vigore dalle 20:00 con il livello giallo sull'estremo ponente ligure, per passare ad arancione da mezzanotte fino alle 8 di domani mattina e rientrare sul livello giallo fino alle 18 di domenica pomeriggio.

Nelle altre aree il livello arancione verrà prolungato almeno fino alle 14 nella zona D, e fino alle 16 sulle zone C ed E.

Le previsioni per domenica: dalle prime ore della notte temporali diffusi con alta probabilità di temporali forti organizzati e localmente persistenti, piogge anche molto forti, grandinate e colpi di vento. Evoluzione dei fenomeni da Ponente verso Levante, cumulate elevate su C, significative su BE. Al mattino attenuazione delle precipitazioni a Ponente mentre i fenomeni più intensi persisteranno sul Centro Levante. Tra pomeriggio e sera nuova accentuazione dell'instabilità a Ponente. Miglioramento in tarda serata. Mare fino a molto mosso.

Ecco la nota di Arpal: "Allerta gialla per temporali dalle 20:00 alle 23:59 di oggi, sabato 17 agosto, su tutte le zone della Liguria (A, B, C, D, E). L’allerta diventerà arancione dalle 00:00 di domani, domenica 18 agosto, su tutta la regione e terminerà:

alle 9:00 su zona A (Ponente),

alle 14:00 su zona D (versanti padani di Ponente),

alle 16:00 su zone B (Centro), C (Levante), E (versanti padani di Levante)".

"La chiusura dell’allerta arancione sarà seguita da un’allerta gialla su tutte le zone (A, B, C, D, E) fino alle 18:00 di domani, domenica 18 agosto. Fino al tardo pomeriggio di oggi si registreranno ancora fenomeni localmente forti su tutta la regione; in serata si assisterà a un ulteriore peggioramento con fenomeni più diffusi e precipitazioni più intense che potranno portare cumulate puntualmente elevate. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandine di piccole dimensioni, colpi di vento e un calo delle temperature. La perturbazione interesserà dapprima il centro Ponente per poi spostarsi ed evolvere verso il Levante".

"La giornata di domenica 18 agosto proseguirà all'insegna di condizioni di marcata instabilità e tra pomeriggio e sera si attende un nuovo passaggio temporalesco, ma meno intenso del precedente, con fenomeni in spostamento dalla Pianura Padana alla costa. Ulteriori valutazioni nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it. Sul sito omirl.regione.liguria.it o sulla app Meteo3R è possibile seguire l'evoluzione meteo attraverso le immagini radar e gli altri strumenti messi a disposizione di tutti".

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.