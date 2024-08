Anno dopo anno sempre in vacanza ad Alassio: il Comune "premia" tre turisti fedelissimi

Lo scorso venerdì 16 agosto, il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, con il tradizionale gesto simbolico che sottolinea il legame affettivo tra la città e i suoi turisti più fedeli, ha consegnato tre pergamene ufficiali del Comune e altrettanti pregevoli volumi dedicati ad Alassio alla signora Giannina Bolmida, alla signora Marisa Pezzino e a un rappresentante della famiglia Grimaldi, in segno di gratitudine per aver scelto da sempre Alassio come meta delle proprie vacanze, anno dopo anno.