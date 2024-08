Albenga, tutto pronto per ricordare Faber con l'evento "Ottobre De André"

Fervono ad Albenga i preparativi per Ottobre De André, la manifestazione più attesa dell’autunno ligure, ideata e organizzata dai Fieui di caruggi in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Quest’anno, a venticinque anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, si preannuncia una serie di eventi ancora più intensa del solito, a partire da sabato 21 settembre per arrivare a sabato 26 ottobre. Permane il massimo riserbo sui nomi dei partecipanti anche se i Fieui parlano di oltre trentacinque ospiti per un Ottobre ingauno che coniugherà ancora una volta emozioni e solidarietà. Infatti le offerte ricevute verranno interamente devolute a sostegno della Comunità di San Benedetto al Porto di Genova, creata da don Andrea Gallo, grande amico di Faber.

Intanto da sabato 24 agosto saranno aperte le prenotazioni con le consuete modalità a partire dalle ore 8 presso il Caffè Ai Giardinetti in Piazza del Popolo ad Albenga e prevedibilmente la coda degli interessati inizierà addirittura nel cuore della notte. Ognuno potrà prenotare al massimo sei posti per evento e soltanto per la mattinata del 24 agosto sarà richiesta -per ragioni organizzative- la prenotazione per tutti e quattro gli eventi. Ecco le date di Ottobre De Andre 2024 “operazione nostalgia” e… qualche indiscrezione.

Il 21 settembre ore 17 in piazza De André uno straordinario concerto con un gruppo di artisti che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica in Italia: un viaggio nel tempo, cinquant’anni di canzoni memorabili da De André a Vecchioni, da Bertoli alla Mannoia, da Mina a Jannacci e Gaber. Unica data in Liguria.

Il 5 ottobre ore 17 al Teatro Ambra il ritorno dopo parecchi anni di un evento atteso ed amato, con una madrina d’eccezione. Musica, parole, tante emozioni e, forse, qualche lacrimuccia.

Il 12 ottobre ore 17 al Teatro Ambra il Gran Concerto per don Gallo. Due celebri band dall’energia incredibile regaleranno un mare di ricordi al pubblico che non potrà fare a meno di cantare con loro. E non solo. Accompagnato alla chitarra da un artista dalla carriera straordinaria, salirà sul palco un’icona della musica degli anni Sessanta/Settanta, idolo delle ragazzine, oggi ancora richiestissimo per la sua voce ricca di suggestioni romantiche.

IL 26 ottobre ore 17 al Teatro Ambra il gran finale con Trafficanti di sogni. Dori Ghezzi e Antonio Ricci accoglieranno sul palco, trasformato nella cantina dei Fieui di caruggi, vecchi e nuovi amici in un clima piacevolmente familiare e goliardico con il pubblico partecipe e protagonista. Tante sorprese-