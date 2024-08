Tre serate di successo per l’Albenga Jazz Festival

Tre sere di pubblico entusiasta per l’Albenga Jazz Festival, organizzato dall’Associazione Le Rapalline in Jazz APS con il patrocinio del Comune di Albenga e il fondamentale contributo della Fondazione De Mari.

"L’Albenga Jazz Festival porta questo genere musicale nel cuore della nostra città e permette a tutti, appassionati e non, di poter apprezzare la straordinaria bravura di questi musicisti - ha affermato il sindaco Riccardo Tomatis al termine della serata conclusiva - Il pubblico ha partecipato numeroso e apprezzato tutte le serate. È bello vedere piazza San Michele piena di persone emozionate nell’ascoltare le note degli straordinari artisti di fama internazionale che si sono esibiti nella splendida cornice del nostro Centro Storico. L’Albenga Jazz Festival, però, non è solo i concerti serali, ma anche le prove d’orchestra dirette dal Maestro Riccardo Zegna, che per tre mattine si sono tenute nel Chiostro Ester Siccardi, i concerti serali nelle varie piazzette del Centro Storico, gli appuntamenti culturali e le presentazione dei libri, ma soprattutto lo spirito che si respira in questi giorni ad Albenga".

"Durante questi 3 giorni di prove aperte peraltro si è formata un’orchestra di giovani, albenganesi e non solo che si è esibita ieri pomeriggio in piazza S. Domenico con grande successo, ma la cosa importante è che questo gruppo di giovani musicisti rimarrà nel patrimonio artistico Albenganese e potrà, nel tempo, continuare a migliorare ed esibirsi in concerti. Albenga diventa vero e proprio punto di riferimento per il Jazz e fa scuola perseguendo anche l’obiettivo di valorizzare giovani artisti creando un percorso formativo musicale che possa rappresentare la dinamicità del progetto Festival Jazz. Voglio ringraziare ancora una volta l’associazione “Le Rapalline”, Andrea Anfossi suo presidente e la Fondazione De Mari che contribuisce attivamente alla crescita di questa splendida iniziativa” ha concluso il primo cittadino.