100 anni e non sentirli: la vela latina costruita nel 1924 naviga ancora in mare a Celle

100 anni e non sentirli.

Il prestigioso cornigiotto (gozzo a vela) costruito a Celle Ligure nel 1924 dal maestro d’ascia Bellotto, in occasione del suo centenario, sarà visibile domani nel Circolo Çele Nautica, in Lungomare Colombo, zona San Bastian, in occasione della tappa marina del campionato delle frazioni cellesi.