Varazze, dopo mesi riapre il pontino del 'Carega': completata la manutenzione

"Il pontino che passa sopra il vecchio tracciato ferroviario è un comodo passaggio che da Via Garibaldi porta direttamente nei caruggi del Solaro - spiega il sindaco Luigi Pierfederici - Proprio per la sua posizione è soprattutto percorso dai ragazzi che frequentano la scuola media di Via Garibaldi e così abbiamo approfittato del periodo di chiusura della scuola per fare i lavori".