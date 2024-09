Savona, viaggia in treno con 252 grammi di droga: arrestato

I poliziotti delle Volanti, ieri sera a Savona, hanno arrestato un ventunenne italiano pregiudicato, di origini marocchine, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli operatori dell’U.P.G. e S.P. sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Savona in seguito alla segnalazione della presenza di un uomo a bordo del treno Ventimiglia-Torino che, con fare sospetto, sembrava cercare di occultare all’interno di una borsa una probabile sostanza stupefacente.

L’uomo, per paura di essere stato scoperto, è sceso dal treno alla stazione di Spotorno per poi risalire sul successivo convoglio Ventimiglia-Genova. Pertanto, i poliziotti delle Volanti sono saliti a bordo del treno presso la stazione ferroviaria di Savona, dopo aver raccolto la descrizione del giovane, individuandolo e identificandolo. A seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 252 grammi di sostanza stupefacente, pare hashish, suddivisa in tre panetti.

Il giovane è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere processato per direttissima nella mattinata odierna.