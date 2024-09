Savona, il 14 settembre l'incontro tematico "Incontriamo il nuovo mondo"

Sabato 14 settembre, alle ore 16.30, l’USEI APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – APS), presso la propria sede operativa situata in via Giacchero snc, angolo Corso Colombo, in collaborazione con l'Associazione Culturale “Cristoforo Colombo Natural de Saona” e con il patrocinio del comune di Savona, è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare all'incontro tematico “Incontriamo il nuovo mondo”, un viaggio tra l’America equatoriale, i Caraibi e la Liguria.

Questo incontro si concentrerà su tre diversi aspetti, ma con un unico filo conduttore: Cristoforo Colombo. Infatti, inizieremo riflettendo sull'impatto della "scoperta dell'America" sull'Ecuador di oggi, per poi spostarci sull'isola dominicana di Saona, battezzata da Colombo nel suo secondo viaggio, e infine proporre il punto di vista di coloro che da tempo mettono in discussione la città natale di Colombo, Genova o Savona.

L'incontro vedrà la partecipazione di: Oscar Izquierdo, console generale dell'Ecuador a Genova; Umberto Saraceni, prof. di Diritto ed Economia; Francisco Carela, console generale della Repubblica Dominicana a Genova e Franco Icardi, direttore della Biblioteca Comunale di Cengio e noto appassionato di storia locale.

Questa iniziativa si inserisce tra le proposte dell’associazione USEI APS a favore della candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027. Alla fine dell’incontro verrà offerto un rinfresco al pubblico partecipante. L’ingresso è libero.