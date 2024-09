Finale, chiude la rassegna "Un Libro per l'Estate". Franco Berrino presenta "Fermare il Tempo"

Si chiuderà stasera (sabato 7 settembre, ndr) la ventiquattresima edizione del festival "Un Libro per l'Estate", la rassegna letteraria organizzata dall'Associazione Cento Fiori a Finale Ligure, nel corso dell'estate capace di portare nella località rivierasca autentici nomi "di grido" della letteratura contemporanea affrontando i più svariati temi.

L'ultimo protagonista nella solita cornice di piazza San Giovanni, davanti alla basilica di Finalmarina, dalle 21:15, sarà il medico ed epidemiologo già direttore dell’Unità di Epidemiologia e del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il professor Franco Berrino, noto, oltre che per la sua attività medica, per la sua ricca produzione scritta.

Insieme al professor Franco Merletti, ordinario di Statistica medica presso l'Università degli Studi di Torino, presenterà il suo ultimo libro "Fermare il Tempo. Con piccole dosi di cibo e benessere".

Fermare il tempo? Impossibile. Alle nostre velocità quotidiane non possiamo rallentarlo, ma c’è un tempo che possiamo fermare: è quello che passa senza che ci accorgiamo di vivere. Accorgersi di vivere significa ascoltarsi.

Quante volte ci fermiamo ad ascoltare il nostro cuore, il nostro respiro? Quante volte ci fermiamo ad ascoltare le nostre emozioni, i nostri pensieri? Fermare il tempo significa non invecchiare. Non possiamo arrestare il crescere dell’età anagrafica, ma possiamo far molto per rallentare il crescere dell’età biologica, che corrisponde allo stato di efficienza dei nostri apparati organici, la circolazione, la respirazione, l’efficienza cognitiva, muscolare, articolare, renale, immunitaria. Come fare? Il cibo vero può aiutarci? E la meditazione? L’esercizio fisico? I microbi dell’intestino? Il cibo può influire sul benessere mentale? Quanto conta la colazione del mattino? E la masticazione? Perché mettiamo su pancia? Perché chi ha la pancia si ammala di più? Come fare dolci senza zucchero? Come liberare la propria energia vitale e raggiungere una condizione esistenziale di leggerezza? Ci sono cibi che influiscono sul sonno? Sulla sessualità? Sulla sterilità? Sulla fragilità degli anziani? Nel suo nuovo libro Franco Berrino traccia le istruzioni per alimentarsi con giudizio e non ammalarsi. Da cosa partire? Dalla scelta degli ingredienti che si portano in tavola. Mangiare una varietà di cibi naturali piuttosto che le manipolazioni industriali dei cibi è uno dei principali segreti per vivere più a lungo e felici.

Lo spiega questo libro che raccoglie le «piccole dosi di saggezza» del medico e maestro riconosciuto della sana alimentazione. Un volume ricco di ricette e consigli di salute per accorgersi tutti i giorni della bellezza della vita.

In caso di pioggia l'incontro si terrà all'Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo.