Analisi Arpal: esito sfavorevole alla balneazione a Loano, Pietra, Albenga e Ceriale

Il maltempo che la scorsa settimana ha colpito la Liguria probabilmente ha avuto conseguenze anche sui risultati del monitoraggio delle acque di balneazione svolti ieri.

Sono infatti risultati sfavorevoli i campioni routinari prelevati a Ponente, in particolare nei punti zona torrente Nimbalto e Zona Sottopasso Genova (Loano), Levante torrente Maremola (Pietra Ligure), Foce Rio Antognano, Foce Fiume Centa, Regione Burrone, Regione Avarenna, Chiosco Bar Blue Side e Regione Lionetta (Albenga), Cantiere Patrone, Sottopassaggio Pineo e Zona Civico 105 (Ceriale).

Entro 72 ore dal campione con esito sfavorevole, condizioni meteomarine permettendo, verrà effettuato il campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata o per confermare la non conformità accertata.