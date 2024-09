Durante la notte, i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze sono stati mobilitati a Cogoleto per un incendio che ha coinvolto un furgoncino. L'allarme è stato lanciato in via XXX Ottobre 1943.

La squadra varazzina è intervenuta in supporto ai colleghi del comando di Genova. Le fiamme sono state domate senza particolari problemi.