Millesimo, il 22 settembre premiazioni caARTEiv con tour culturale

Divulgato per intero il programma della premiazione caARTEiv di domenica 22 settembre a Millesimo.

"É esteso l’invito a tutta la popolazione a partecipare alla giornata culturale millesimese. Sono gradite le prenotazioni al pranzo conviviale e al tour culturale con apericena presso l’ex Monastero S. Stefano/ex Castello Centurione Scotto. Saranno visitabili anche la Chiesa e il Chiostro dell’ex Monastero, per gentile concessione dei signori Bruno, nonché i locali affrescati del ristorante (restauri a cura dei nobili Centurione Scotto e Cattaneo Di Belforte avvenuti nel 1909)", spiega la presidente, Simona Bellone.

"L’appuntamento inizia alle 11:00 presso l’associazione caARTEiv in piazza Italia 5 e prosegue con il “pranzo degli artisti” alle 12:30 presso la trattoria Nazione in via G. Garibaldi 10, al costo di € 25,00 cadauno, con prenotazioni al numero 331 821 9537. La premiazione con la consegna dei premi e dei diplomi, tra cui il trofeo Bellone Nello, premi assoluti, di benemerenza e d’onore del Festival caARTEiv delle Arti e del concorso con eBook “Siamo tutti diversamente abili”, avverrà dalle 15:30 presso la Sala consiliare del comune di Millesimo".

"Quest’anno la consueta cerimonia caARTEiv, giunta alla 24ª edizione, si arricchisce con il tour culturale alle 17:30 presso l’ex Monastero S. Stefano ed ex Castello Centurione Scotto e si concluderà con l’apericena al ristorante in località Monastero 8, al costo di € 35,00 cadauno, con prenotazioni al numero 348 563 6850", conclude la Bellone.