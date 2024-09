Giornata per la sicurezza del paziente, Gratarola: "Sarebbe bello celebrare anche la sicurezza dei sanitari"

Oggi si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza del paziente, istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), giunta quest'anno alla sua sesta edizione.

Sul tema interviene, con una nota, l'assessore regionale alla Sanità, il dottor Angelo Gratarola: "Da anni Regione Liguria è impegnata a promuovere la sicurezza negli ospedali e nelle strutture sanitarie e a prevenire, evitare o mitigare i potenziali esiti indesiderati e i danni che sono sempre possibili nei processi assistenziali - afferma -. Il miglioramento dei processi diagnostici per garantire la sicurezza dei pazienti è il tema scelto per la giornata del Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2024, una diagnosi corretta e tempestiva infatti è fondamentale per garantire la sicurezza del paziente".

"Allo stesso modo però - aggiunge l'assessore tutt'altro che provocatoriamente, visti i recenti e sempre più frequenti episodi di cronaca - deve essere portata avanti anche un’opera di sensibilizzazione per la tutela degli operatori sanitari, professionisti che si prendono cura della salute di tutti noi e che devono essere tutelati più di chiunque altro. Oggi che si celebra questa giornata sarebbe bello fosse contestualmente celebrata anche la giornata dedicata alla sicurezza di medici e infermieri, perché solo in un clima di maggior fiducia tra le parti si possono ottenere miglioramenti importanti per la stessa salute dei cittadini".

"I continui atti di violenza non fanno che disincentivare proprio quei medici e infermieri che lavorano nelle aree più a rischio, a cominciare dai Pronto Soccorso, impoverendo aree strategiche per la cura delle persone" conclude l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola.