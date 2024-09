Savona, il 28 settembre in piazza Sisto una giornata con l'Asl dedicata alla salute delle donne

Sabato 28 Settembre a Savona, in Piazza Sisto IV, ASL 2 organizza una giornata dedicata alla salute delle donne e, in particolare, alla prevenzione dei tumori al seno.

Operatori e professionisti di ASL 2 saranno a disposizione per informazioni e sui programmi di screening e sugli esami gratuiti previsti per ogni fascia di età. Saranno presenti anche gli Infermieri di Famiglia e Comunità del Distretto Sanitario savonese per presentare alla popolazione la medicina territoriale.